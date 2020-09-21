國軍英雄館高雄分館附設餐廳「黃鶴樓」業主因經營不善，向一名謝姓女代書（謝女）借款支付員工薪水，在債務累積超過600萬元，索性將餐廳抵押給女代書償債，但不料業主卻避不見面，還將餐廳值錢物品搬走。被害人謝女控訴，因為兩個兒子結婚都在黃鶴樓辦喜宴，與老闆錢瑞安（錢男）熟識，錢男曾開口向她借過兩千萬，沒多久就還清債務，謝女誤以為錢男經營餐廳有一手，也有償債能力，孰料卻掉入陷阱。

由於新冠疫情爆發以來，黃鶴樓業績每況愈下，謝女控訴，錢男只要缺資金，就會好聲好氣的求他，死纏爛打就是非借不可，等借到錢後，又像變一個人似的，開始避不見面，或是藉口一堆不還錢，「簡直把我當提款機」。

今年3月，錢男知道實在欠太多也無法償還，索性將黃鶴樓經營權拿來抵債，雙方談妥600萬頂讓金，等同債務一筆勾銷，還約定價值數10萬元的食材、硬體設備、員工和廚師都無條件轉讓。

頂下餐廳的謝姓女代書控訴，當初點交時承諾連廚房和冰櫃的食材都會全部交接，如今卻只剩下垃圾。（圖／宋岱融攝）

就在謝女與錢男簽約後準備接手經營時，錢男竟偷偷與國軍英雄館提前解約，還搬空所有設備機具，甚至人間蒸發，以至原本2022年才約滿的餐廳經營權，今年9月15日就得提前終止，謝女等同賠了夫人又折兵。

「黃鶴樓是個老字號，在高雄餐飲界占有一席之地，我當初決定接手時，盤算著日後可讓小孩來經營，至少不會血本無歸。」謝女出示一張張本票還有借據，眉頭深鎖的說：「錢瑞安只要周轉不過來，就拿本票換支票，我原本還天真地以為有這間餐廳可以抵押，現在什麼都沒了，弄得連我兒子都氣到不想理我，搞得我神經衰弱，還要去看醫生，他們（錢男與葉女）真的壞透了！」

律師吳漢成表示，就謝女的狀況來看，前餐廳業者（錢男）把營業執照註銷就違反了契約約定。另外，契約是約定以餐廳經營權來抵押600萬元債務，契約內已載明或用附表把動產、以及其他經營餐廳的生財器具都列在裡面，但在點交前債務人把這些物品變賣或拿走，也涉及侵占。若已點交，但又將點交物品拿走，則涉犯竊盜。

謝姓女代書控訴，現在的黃鶴樓就像被炸彈轟炸過一般的凌亂，裡面值錢的設備，全都被搬空。（圖／宋岱融攝）

吳漢成指出，如果原來餐廳與國軍英雄館還有2年契約時間，前業者提前終止租約，接手人未能繼續經營原來餐廳，也有債務不履行的違約責任。至於前業者是否涉及詐欺，以檢察官偵查實務，普遍會把這類民事糾紛認為沒有詐欺的犯意。「如果前業者借錢時，明知道還不出來，這個就是有詐欺的不法意圖。」

針對謝女指控，本刊致電黃鶴樓前老闆錢瑞安，但手機轉語音信箱，另一支手機接通後則是掛電話。前黃鶴樓總經理葉小姐則說自己是領薪水的員工，已經有7、8個月沒有領錢，將債務問題都推給錢瑞安，記者詢問為何破壞門鎖？葉小姐辯稱要進去拿做便當的材料，後來又改口稱不願意發表意見。

老品牌的黃鶴樓餐廳，主打海鮮江浙菜，因菜色豐富多元，全盛時期吸引許多老饕上門。（圖／翻攝自臉書）

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(中時新聞網)