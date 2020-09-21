國軍英雄館高雄分館附設餐廳「黃鶴樓」，挺過SARS風暴卻不敵新冠疫情，讓這間有30年歷史，老字號的餐廳走入歷史。而前老闆錢瑞安（錢男）遭人指控，向一名謝姓女代書（謝女）借了數百萬的錢不但不還，原本雙方談妥要拿餐廳的殘值動產抵押債務，卻涉嫌將餐廳設備所有值錢物品悄悄搬空，還惡意終止還剩２年多的租約，甚至連店名都註銷，擺明就要讓謝女一無所有，讓謝女痛批錢男根本就是惡意詐欺。

謝女指控，他日前準備至餐廳點交，結果除了錢瑞安外，還包括一名自稱是總經理的葉小姐也對我大小聲，態度相當惡劣，頻頻嗆聲說婚宴接單還有客人訂桌、以及之前賣出的餐券，要等他們通通做完後，才能交接。

黃鶴樓餐廳前業主不但拒絕履行餐廳點交，還悄悄的將餐廳物品搬走，謝姓代書認為，這簡直是存心欺騙。（圖／宋岱融攝）

由於拗不過葉女要求，也不願再和對方糾纏，謝女只好同意暫緩交接，沒想到這一拖就是半年，實在忍無可忍，打算要強制執行，便要助理阿仁前往黃鶴樓查看。

9月5日凌晨1點多，阿仁與2名友人到了黃鶴樓餐廳，鎖上了1樓和地下室的大門，沒想到隔天上午再度前往查看時，竟發現門鎖都被撬開，他不滿的質問當時在現場的葉小姐，「為何破壞門鎖？」葉女卻回稱：「因為要拿裡面私人物品，才會撬鎖開門。」阿仁怒批，葉小姐簡直無法無天，「黃鶴樓早已屬於我們的產權，上鎖是合法程序，未經同意擅自進入，就是竊盜。」

謝姓女代書頂下餐廳卻沒辦法經營，忍無可忍下先將餐廳上鎖，卻被餐廳的葉姓經理叫人將門鎖撬開。（圖／讀者提供）

謝女嘆氣說，為了及早進駐經營，一度前往黃鶴樓和葉小姐溝通，卻被對方呼巴掌毆打，甚至遭掃把趕出門，「明明我們才是餐廳主人，卻好像變成乞丐一樣被趕出去，實在很羞辱人。」

針對謝女指控，本刊致電黃鶴樓前老闆錢瑞安，但手機轉語音信箱，另一支手機接通後則是掛電話。前黃鶴樓總經理葉小姐則說自己是領薪水的員工，已經有7、8個月沒有領錢，將債務問題都推給錢瑞安，記者詢問為何破壞門鎖？葉小姐辯稱要進去拿做便當的材料，後來又改口稱不願意發表意見。

主打江浙菜的黃鶴樓，因為菜色口味都相當道地，堪稱高雄在地30年老品牌，許多人幾乎都曾光顧過。（圖／宋岱融攝）

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(中時新聞網)