國軍英雄館高雄分館委外經營的附設餐廳黃鶴樓，主打江浙海鮮料理，由於口味道地，加上超過上百坪的寬廣場地，在未熄燈前，可以說是國軍將領宴客或是新人喜宴的最佳選擇。

本刊調查，「黃鶴樓」餐廳創立於1990年，10年後進駐國軍英雄館高雄分館，並成立「黃鶴樓公司」擴大營業，撐過2003年的SARS疫情後，2008年開始搶攻大陸旅遊團，單月業績一度飆破6百萬元。「黃鶴樓」近幾年也力求變革，去年2月推出「百元江浙菜早餐吃到飽」，獲得廣大迴響。

老品牌的黃鶴樓餐廳，主打海鮮江浙菜，因菜色豐富多元，全盛時期吸引許多老饕上門。（圖／翻攝自臉書）

然而，今年黃鶴樓不敵新冠疫情，入不敷出，餐廳前負責人錢瑞安為了周轉，籌湊員工薪資、租金和水電費，不斷向一名謝姓女代書借錢，前後共積欠5、6百萬元，最後無力償還只好以餐廳抵債，但卻搬空餐廳，避不見面。

此外，「黃鶴樓」過去也曾惹出不少爭議，2015年黃鶴樓遭TVBS新聞報導，涉嫌回收客人的剩菜，冷凍後再給下一批客人吃，不過業者堅決否認；另外行政院消保處之前針對外送平台的合作餐廳進行抽查，發現黃鶴樓廚房過於髒亂，不僅蟑螂滿地爬，還有食材逾期的缺失，衛生局也因此要求限期改善。

「黃鶴樓」過去惹出不少爭議，曾發生廚房髒亂還有蟑螂滿地爬，還有食材逾期的缺失，引起衛生局關注並要求限期改善。（圖／攝影組）

針對謝女指控，本刊致電黃鶴樓前老闆錢瑞安，但手機轉語音信箱，另一支手機接通後則是掛電話。前黃鶴樓總經理葉小姐則說自己是領薪水的員工，已經有7、8個月沒有領錢，將債務問題都推給錢瑞安，記者詢問為何破壞門鎖？葉小姐辯稱要進去拿做便當的材料，後來又改口稱不願意發表意見。

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(中時新聞網)