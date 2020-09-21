衛福部長陳時中日前接受電視節目專訪時，主持人謝金河談及小時候喜歡吃豬睪丸炸麻油，他笑回，難怪你現在腦筋很好，體力又讚，引發外界抨擊。對此，「韓家軍」國民黨中央委員徐正文則在臉書批評，「之前對韓市長鵝蛋說攻擊！是否對阿中部長睪丸說也做出處罰？」

財經專家謝金河在節目中和陳時中大聊養豬經驗，謝金河表示，「我們家小時候也養豬，當時我的責任就是當母豬生小豬時徹夜戒備，避免小豬因母豬翻身被壓死，等到小豬成長幾周後要閹割，家人就會拿豬睪丸去炸麻油，而當時我就專門吃那個。」對此，陳時中回應，「難怪你腦筋很好，體力又讚！」

針對是否失言，陳時中則在19日回應，那只是一種長輩常說的民俗講法。徐正文則認為，「衛福部針對誇大療效的藥品廣告做出開罰和糾正，之前對韓市長鵝蛋說攻擊，是否對阿中部長睪丸說也做出處罰？大家說對嗎？贊成按贊+1並分享」。

而這篇貼文曝光後也引起不少網友關注，有人留言寫下，「+1」、「你看過民進黨罰過自己人嗎？」、「瘦肉精都被走鐘布(部)長給『搞完』」，還有人好奇「韓市長的鵝蛋說可是鵝蛋大家都去買來吃。部長的睪丸説，不知道有沒有人會去買來吃？？想看看？」

(中時新聞網)