美國電視工業大獎艾美獎得主20日揭曉，《最後一舞(The Last Dance)》獲頒最佳紀錄片獎項，這部是以麥可喬丹(Michael Jordan)為主角，講述90年代公牛王朝的10集紀錄片，包含很多喬丹本人特地在1998年，也就是他在公牛最後一季留下的珍貴鏡頭。

球迷在網路發文慶賀，雖然主角是喬丹，其實這部影集並非喬丹製作的。影集製作人是托林(Mike Tollin)，導演是海希爾(Jason Hehir)，由ESPN與Netflix合作推出。原初計畫於今年6月總冠軍賽之後上映，但聯盟因新冠肺炎停賽而提前在4月19日上架，當時影集都還沒有完全弄好。

影集開播後成為ESPN史上最多人觀看的紀錄片，再度引起喬丹相關的話題。雖然紀錄片不是喬丹製作，但沒他點頭是不可能進行的，他一直到2016年才同意釋出這些畫面。製作人托林曾製作過艾佛森(Allen Iverson)的紀錄片而受到喬丹肯定。

NBA史上10場最高紀錄的季後賽，喬丹的比賽就包辦6場之多，其中3場就是他1998年的總冠軍賽。「最後一舞」也就是總冠軍賽G6在美國創下3589萬人收視，只是沒想到相隔20多年，喬丹的金字招牌依然是籃壇最強的收視保證。

(中時新聞網)