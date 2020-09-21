今年第12號颱風「白海豚」可能突然生成！中央氣象局表示，琉球東南東海面上的熱帶性低氣壓，美軍已經認為它是一個颱風，而會不會成颱要看日本氣象廳的主觀認定，並提醒下波鋒面、東北季風比前一波還強，周四至周日影響台灣。

琉球東南東方海面上有熱低壓以時速8公里向北朝日本移動，模式模擬將會很接近日本陸地，氣象局預報員葉致均表示，未來熱低壓有增強的可能，但增強一點後，通過日本近海時會慢慢減弱，而熱低壓是否會成颱，美軍已認為它是，但日本認定它還不是颱風，所以接下來要看日本的主觀認定才知道是否會成颱，若颱風生成，將是今年第12號颱風「白海豚」（Dolphin，香港提供，指中華白海豚）。

葉致均表示，今天東北風影響，北部雨勢趨緩，東半部局部偶陣雨，午後南部及山區留意局部雷陣雨，周二（22日）因東北風影響，東半部仍有局部地形性的短時間降雨，其他地區天氣穩定，南部、山區午後雷雨，周三（23日）東北風減弱，各地多雲到晴。

葉致均說，周四（24日）另一鋒面通過及東北風增強，這波冷空氣強度將比上一波稍強，周四至周日（24日至２７日）北部、東半部高溫30度，低溫再降1、2度，約24、25度，北部、東半部又轉為有短暫陣雨的天氣，其他地區多雲，午後有雷陣雨。

美軍已經認定熱低壓已經是個颱風。（翻攝JTWC）

美國系集模式(GEFS)模擬指出，路徑很接近日本陸地。(翻攝自tropical tidbits)

(中時新聞網)