台北市長柯文哲。(中時資料照)

台北市政府於19、20日到南投縣交流，南投僅派副縣長陳正昇接待，基於對等原則，台北市長柯文哲也指派副市長帶團參訪；南投縣長林明溱則表示，他早就預定到北部的參訪行程，請柯別介意。然而，有評論認為，這已是林第二度讓柯碰軟釘子，對照林宣示希望為藍營保住南投政權，以及民眾黨插旗中部的動向，政治盤算意味濃。

林明溱日前表示，他3個月前就和南崗工業區廠商協進會約定，要到北部考察，並進行招商事宜，北市府的行程後來才提出。由於林的行程已經約定在先，所以無法更改。然而，2019年8月間，柯也有意到南投進行交流，但當時處於總統大選前，時機敏感，且柯動向不明，為避免引發政治聯想，因此也是指派副縣長陳正昇接待，不過柯文哲最後沒有成行。

據《中評社》報導，林明溱已經第二度迴避柯的交流邀約，雖要柯不要介意，「仍不免透出政治攻防」。該評論指出，柯領軍的民眾黨有意往中部插旗，故鄉在南投、曾任台中市副市長的蔡炳坤一定會同行，被視為民眾黨揮軍中部的關鍵人物。這次到南投參訪，柯雖未親自到場，但蔡炳坤仍代表率隊，可見其政治目的。

該評論認為，林明溱曾宣示，希望藍營能夠保住南投的執政權，不要讓南投縣在他努力八年後，拱手讓人。林明溱也有意提攜兒子林儒彬進入政壇，與藍營能否守住南投執政權有影響，「對照面對柯文哲來訪的藉故迴避，態度表現可見端倪」。

(中時新聞網)