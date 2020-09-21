台股大盤於14日重回月線扭轉頹勢，由權王台積電(2330)領軍收復所有均線，一度攀至13,021點，距離前高僅剩10點左右距離，惟台積電(2330)除息出師不利，股價連跌兩日上演貼息秀，資金轉進傳產族群及低價電子股，上周五指數僅小漲2.28點、收於12875.62點，守穩5日均線，統計一周則大漲199.67點、周線連2紅；櫃買指數上漲1.27點、收於168.91點，統計一周上漲4.74點、周線黑翻紅。

美股方面，上周美國科技股接連三個交易日承受賣壓，美股18日連袂收低，三大指數周線連續三周收黑，寫下2019年來最長周線跌勢。本周將關注美國聯準會（Fed）主席鮑爾與財長穆努欽將就新冠肺炎紓困計畫在國會作證，以及甲骨文與TikTok交易的最新進展，將牽動本周美股走勢。

分析師指出，台股本周區間整理機會較高，預估指數將落在12,500～13,000點震盪，除了美股科技股動盪影響，目前還面臨三大考驗，包括中秋變盤疑慮、國慶連假、美國總統大選。此外，時序將進入第四季，市場開始慢慢反應明年營運獲利情形，傳產股目前仍相對屬低位階，再加上明年獲利有望回升，在科技股動盪之際，市場資金往傳產股挪移，看好10月中旬之前，台股仍有機會向萬三、前波高點13,031點挑戰。另，台積電21日將參與外資線上法說會、10月15日將召開第三季業績法說會，從台積電積極購地來看，其法說會進一步釋出利多仍可期，將是再領大盤攻高的關鍵。

(時報資訊)