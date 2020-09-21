2020年「總統盃黑客松」20日於總統府舉辦頒獎典禮，由蔡英文總統親自頒獎。蔡英文表示，此次新冠肺炎疫情使大家瞭解，許多問題無法靠單一國家解決，需要全球夥伴共同攜手合作才有辦法克服，相信只有透過跨國性合作，才能共同面對未來許多全球性的挑戰。

蔡英文表示，黑客松的主要目的，是以競賽方式促成公務機關及民間合作，以政府開放資料為基礎，透過數位科技應用和公私協力的夥伴關係，讓原本分散於社會各處的能量匯集成「政策創新」驅動力，也讓與民同行的理念能貫徹於政府政策。

蔡英文指出，透過跨域合作、公私協力，共同解決當前挑戰，帶動國家及社會不斷進步，就是黑客松精神最具體的實踐。今年總統盃黑客松、國際松及台美防疫松共12組優勝團隊，即充分展現台灣在創新、科技、資料應用的堅強實力及Taiwan can help精神。

美國在台協會處長酈英傑（William Brent Christensen）表示，本屆獲獎團隊的表現，在植樹、節能、污染防治、奉茶App等議題提出解決台灣問題的解方，台灣的技術與創新能力很好，此次在防疫控制上更獲得全球讚賞，並以「真友誼、真朋友」做為台美合作最佳註解。

今年國內松以「永續發展目標」主題，由5個卓越團隊自250個提案中脫穎而出。包括民間社群「台灣好植地」盤點出國內綠覆率尚可提高的公共用地，鼓勵民間團體共同提出與樹相融的種植願景。綠色公民行動聯盟協會的「透明足跡」團隊提出追蹤農業工廠污染情況。

此外，公私部門共同合作提案部分，包括「奉茶行動」打造讓民眾可以方便找水的全台飲水地圖，「節能智在好生活」透過AI人工智能分析家戶用電並給予適當節電建議，以及「健康氣象e起來」建立全國首創健康與氣象資訊結合的平台。

而進入第2屆的國際松與開放採購夥伴聯盟（OCP）合作，以「營造永續發展」為主題，號召全球黑客集思廣義解決區域或全球性議題。共有來自34國的團隊提出51件提案，最終由印度的CivicDataLab - Fiscal Force及台灣的Learning Man團隊獲獎。

其中，CivicDataLab - Fiscal Force從公開採購角度發展醫療採購績效指數，提高印度醫療資源運用效率。Learning Man則提供更有效率的社會住宅資料蒐集工具，使地方和中央政府能輕鬆溝通，並使公民及潛在投標者皆可追?不同階段採購訊息，使政府資訊更公開透明。

至於4月由行政院與美國在台協會共同發起「台美防疫松競賽」，以「協力合作，共助世界」為發起理念，共有來自7國、215人、53組提案參與，最終5組獲獎隊伍提出解決方案，涵蓋疫前資訊精準掌握、疫中協力完善疫調管理，及疫後成立友善平台展開防疫新生活。

(時報資訊)