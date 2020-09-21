今天是921大地震21週年，早上7:54臺灣東南部海域發生規模4.6地震，震央在臺東縣政府東南方61.6公里，位於臺灣東南部海域，地震深度16.8公里，各地最大震度為臺東縣4級、屏東縣2級、花蓮縣1級、臺南市1級。

同時，行政院將每年的9月21日訂為「國家防災日」，為提升防災應變能力，中央氣象局將在今天上午9時21分發送「地震模擬演習簡訊」，10點發布模擬海嘯警報，電視台也將在10點59分切換至指定頻道播送災防訊息，切勿驚慌，並配合模擬演練。

地震速報測試部分，將進行臨震應變「趴下、掩護、穩住」三動作 ，地震速報測試發布時間為上午9時21分，發布範圍為全國，請自行演練避難相關措施。

海嘯警報演練部分，海嘯警報測試發布時間上午10時整，發布範圍為沿海鄉鎮市區，未來如遇真實海嘯事件請立即前往高處避難。

氣象局提醒，若真有地震、海嘯發生，真實告警訊息將不會有【109 年國家防災日演習】字樣，民眾應當採取立即避難措施。

(中時新聞網)