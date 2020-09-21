北市信義區威秀影城中庭19日，有一名女子遭潑糞，甚至將裝滿穢物的桶子，毫不留情地倒蓋在她的頭上，警方到場時協助她清潔，但當時這名邱姓女子向警方表明「不提告」，便自行離去。她返家後不斷地更新臉書動態，並在昨（20）日下午15時，她在警方的聯繫下，至信義分局三張犁派出所製作筆錄提告，而就在今日凌晨，她又再度更新臉書，並直接點名4個可疑人士。

邱姓女子於昨日晚間至信義分局三張犁派出所製作筆錄提告，警方將朝公然侮辱等罪嫌偵辦，並已鎖定特定對象。期間，邱女也不斷地在臉書發文，提到債務糾紛等事情，並指名道姓，不過她也告訴警方，沒看清楚潑糞男子的長相，應該也不認識對方，她步出警局時也向「潑糞」的男子喊話，「當個男人，有什麼過節直接面對面說明白，不要從後面做這些事」，也呼籲要對方自行自首。而邱姓女子在今日凌晨又再度連名帶姓點名4人，並嗆要他們「出來自首，不要再躲了。」

遭潑糞的邱姓女子，不斷地在臉書更新動態，也直接點名4個友人，並直指他們就是兇手。（圖／翻攝自當事人臉書）

整起事件發生於19日晚間22時許，她慘遭一名陌生男子潑糞，當時警方協助她清潔後，她便自行離去。返家後，她更在臉書發動態表示，「謝謝大家的關心，我現在已經非常樂觀的態度面對，好加在我還活著，不是被砍也不是被潑硫酸。不過，欺負我的人真的也很聰明，你的屎真的臭⋯還有金針菇，我都懷疑你是不是有大腸癌。我洗了5次頭髮，到現在還有味道。」

事發第一時間，邱姓女子曾表示不會提告，友人問及原因，「她則表示她沒錢」。據了解，邱女經過長考，已在昨日下午3時，前往三張犁派出所，向涉嫌對她倒糞水的男子提公然侮辱。

(中時新聞網)