G奶女星熊熊（卓毓彤），日前疑似她的3分16秒性愛片在網路瘋傳，臉書、YouTube頻道更被網友留言灌爆，對此經紀人表示：「沒有看到影片，實在無從回應」，而網紅陳沂則是跳出來為熊熊護航。

網路瘋傳疑似熊熊的性愛片，只見一名長相神似她的女子，趴在床上並於一名男子腿間反覆做出「吞吐」動作，過程中更頻頻傳來男子呻吟聲，讓所有人看的臉紅心痛，對此陳沂表示疑似熊熊的性愛片被惡意流出，結果一堆酸民跑去她的版上留下各種羞辱言論，彷彿犯了什麼滔天大罪，但此她反諷：「噁男們永遠只能性幻想又吃不到，難怪要生氣」。

影片造成PTT鄉民暴動，因此網友也扮起柯南欲調查影片中的男子是否為開著特斯拉的小開男友鄭旭哲，根據《鏡週刊》報導，鄭男友人爆料影片中房間擺設很爛，加上畫面中男子看起來有點胖，因此確定該男絕對不會是鄭男。

不過也有一說，影片男主角長相神似曾和熊熊傳緋聞的男星言明澔，對此根據周刊王報導，言明澔經紀人表示：「我們沒有看過影片，所以對於網友的諸多猜測是無法評斷的，不知道要如何回應」。

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(中時新聞網)