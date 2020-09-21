就跟NBA一樣正在封閉環境進行季後賽的WNBA，21日卻傳出令人憂心的壞消息，因為原訂今天進行的西雅圖風暴遭遇明尼蘇達山貓的準決賽G1，卻因風暴球員疑似感染新冠肺炎，也讓WNBA只能緊急宣布延期，無疑是帶來天大的警訊。

「在今天收到的風暴球員檢測報告中，出現還沒最終確認的陽性反應，WNBA決定因為高度謹慎的原則，這場比賽將被延期舉行，」WNBA發表官方聲明表示，「相關球員已在今天再次接受檢測，目前正在隔離，新的比賽時間稍後宣布。」

這次疑似出現新冠肺炎感染病例的事件，發生地相當突然，因為當時山貓已經抵達比賽場地，也準備開始練球了，風暴球員正在前往場館的巴士上面，沒想到WNBA卻宣布取消比賽，讓兩隊球員傻眼，只能繼續等待最後新冠檢測結果。

WNBA這次選在佛羅里達州布雷登頓IMG學院進行復賽，跟NBA一樣打造了隔離泡泡，先前也曾傳出疑似感染新冠的狀況，最後都屬虛驚一場，不過21日另一場準決賽順利打完，最後由康乃迪克太陽87比62輕取拉斯維加斯王牌。

(中時 )