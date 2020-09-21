小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（21日）財經重點。

【1】遊戲機大缺貨 超微追單台積

新冠疫情蔓延，宅經濟商機升溫，讓索尼新款遊戲機PlayStation 5一開放預購就賣到全球缺貨，本周即將開放預購的微軟XBOX Series X預期也將搶購一空。索尼及微軟新一代遊戲機買氣看旺，為兩家業者打造核心中央處理器（CPU）及繪圖處理器（GPU）的超微（AMD）大單在手，持續追加對晶圓代工廠台積電（2330）7奈米投片量。

【2】超微傳可供貨華為 供應鏈High

根據美國政府最新華為禁令，只要是採用到美國技術或軟體的晶片，9月14日之後都無法再出貨予華為，除非獲得美國許可，全球半導體廠都受到影響。不過根據外媒報導，處理器大廠美商超微（AMD）已獲得美國的供貨許可，可以繼續出貨予華為。法人預期包括台積電、日月光投控、祥碩、健策、茂達、嘉澤、金居等超微概念股下半年營運再添動能。

【3】台美財部擬簽MOU 攻新南向基建

為強化台美在印太戰略的合作，美國財政部與我財政部近期將簽署一份合作備忘錄，共同以資金財務支持到東南亞、南亞等第三地投資基礎建設、進行資通訊科技合作，並建構能源安全，交出台美經濟與商業對話第一張成績單。

【4】TikTok解套 川普同意交易方案

TikTok在20日正式宣布，其母公司字節跳動、甲骨文與沃爾瑪已對TikTok合作形成原則性共識。這份被稱為「雲上加州」的方案內容顯示，交易不涉及演算法，TikTok將在美國德州設立總部，新的公司名稱為TikTok Global，甲骨文將成為TikTok在數據方面，安全方面的合作夥伴。

【5】全體交易量上看5億度 第二波綠電交易 台積續當大戶

經濟部推動綠電交易平台，5月上旬才完成第一波交易，第二波將在9月下旬完成，其中最大買主仍是台積電，全體交易量將上看5億度。

(中時新聞網)