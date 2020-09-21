共軍不斷騷擾我空域，現在連海域也不平靜了嗎？澎湖東吉嶼西北方的無人島鋤頭嶼，日前有民眾發現有顆不明金屬球體，直徑約1公尺、已鏽蝕，疑似水雷，因擔心會報炸馬上向海巡署報案。對此，澎湖防衛指揮部確認該水雷非我軍制式武器，專家研判，應是二次大戰中美軍的空投水雷。

劉姓船長等人等人18日受託開船登島淨灘，上岸驚見有顆直徑約1公尺、已鏽蝕的金屬球體，懷疑是水雷擔心爆炸，因此拍照向海巡署報案。澎湖防衛指揮部20日確認並非我軍制式武器，也無殺傷力，疑似共軍放置於水中阻絕艦艇或潛艇的漂浮水雷，可能順著洋流或潮汐漂至鋤頭嶼，但因海象不佳，軍方未爆彈小組無法前往。

軍事專家陳國銘接受《三立》採訪時表示，「漂雷」的做法比較傳統，不認為大陸現在仍會用這種方式，當然庫存的有飄過來，但就外觀看來，可判斷此次發現的水雷，是美軍在二次大戰中空投的水雷。

此外，新北市貢寮區卯澳灣，7月也有潛客在海底發現13枚未爆彈，每顆重約230磅，軍方7月30日上午完成爆破，估計須使用1300餘公斤炸藥量，引爆時激起的水花高達20米高，讓現場眾人看傻眼。

(中時新聞網)