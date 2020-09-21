統一證（2855）表示，攜手廈門金圓投資集團、於中國大陸合資設立的「金圓統一證券」，已於17日取得中國大陸證監會核發「經營證券期貨業務許可證」，可開展證券經紀、自營、承銷與保薦業務，將會儘快啟動各項準備，成為首家開業的兩岸合資證券公司。

統一證2016年5月董事會決議，擬攜手廈門市政府所屬金融控股集團「廈門金圓投資集團」，合資設立全牌照證券公司「金圓統一證券」。資本額為人民幣12億元，未來將可在中國大陸經營證券經紀、自營、承銷與保薦等業務。

統一證規畫出資人民幣5.88億元（約新台幣25.38億元），取得金圓統一證券49％持股。申請案2017年1月10日獲金管會核准，經濟部投審會於同年10月27日放行，2018年向中國大陸證監會提出申請，於今年2月17日獲准設立。

統一證董事長林寬成表示，自2月17日獲得證監會核准設立以來，合資雙方積極投入各項基礎籌建工作，歷經近7個月頻繁的視訊、電話及通訊軟體溝通往返及會議討論，克服疫情帶來的限制與不便。

林寬成指出，金圓統一證廣納篩選出各方學經歷、專業度超高標的優質菁英，打造一流經營團隊，資訊系統建構則採用架構完整、品質精良、運行穩定的核心設備。籌設期間透過透過不斷的討論修正、制度搭建及操作演練，才順利通過實地場檢考驗、獲得開業許可。

統一證表示，金圓統一證未來將秉持「務實求新，誠信篤行」理念，紮根東南沿海、服務台資企業、打造精品投行，積極發揮兩岸股東資源優勢。除服務廈門、福建區域企業，也為深耕發展的台資企業提供深度綜合金融服務，成為兩岸證券合作的領航者。

(時報資訊)