臺企銀（2834）與相關單位19日起連2天於松山文創園區共同舉辦第二屆「危老＋都更博覽會暨研討會」，總統蔡英文20日特地出席力挺，給予各主協辦單位肯定及鼓勵，並表示政府會持續透過政策規畫和引導，翻轉台灣老舊建物。

本屆博覽會設有124個攤位，由內政部、台北市及新北市政府共同指導，匯聚政府機關、金融業者及危老都更相關產業，以「都更國家隊」形式搭建資訊交流平台，吸引上萬人次參與，顯示國人對老屋重建資訊需求迫切。

同時，此次活動亦針對危老都更實務、都更多元價值及智慧生活等主題，規畫舉辦3場研討會，臺企銀董事長黃博怡於會中與各產業專家探討都更危老產業商機，創新金融專案辦公室顧問陳銅溪亦分享臺企銀深耕危老都更業務成果。

而臺企銀在攤位上透過可愛機器人及精美紀念品和民眾互動，從問答遊戲中推廣危老及都更相關知識，吸引大人小孩排隊同樂。現場也有不少民眾針對自家舊房等相關危老都更問題諮詢，由臺企銀專業行員立即解答。

黃博怡表示，臺企銀打破傳統房屋重建貸款流程，成立危老及都更貸款專責單位「創新金融專案辦公室」，提供專案輔導、融資和信託等一條龍服務，以加速案件辦理。創立短短1年多來，相關案件核准貸款金額已逾260億元。

黃博怡進一步指出，臺企銀積極推廣危老都更議題，希望透過生動有趣的博覽會平台，讓民眾了解如何善用各界資源，改善居住環境品質及住家安全，同時照護到銀髮族需求，強調「這也是臺企銀積極落實社會責任的一環」。

黃博怡認為，「都市更新2.0」政策熱度續燒，加上修正《危老條例》點火助攻，相關申請及核准案件爆量。而全球面臨新冠肺炎疫情及氣候變遷等眾多威脅，都市更新已不只是老屋重建，未來納入環境再生、安全抗震、健康防疫、全齡共生等多元價值，將是大勢所趨。

黃博怡指出，包括新莊化成工業區危老建物重建、林口工業區危老重建案等，均出自臺企銀「創新金融專案辦公室」之手，承辦案件均具相當代表性。未來將持續配合政府政策，作為危老及都更重建資金後盾，翻新台灣都市風貌。

(時報資訊)