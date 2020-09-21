《店頭市場》智聯服務上櫃案 審議過關 08:182020/09/21 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心上櫃審議委員會，通過智聯服務公司(6751)申請上櫃案。 智聯服務公司主係從事電腦硬體設備及軟體之銷售與資訊系統整合服務，並提供資訊人力派遣或外包服務等，申請時資本額1億1130萬元，董事長為施宣輝，推薦證券商係福邦證券及台新證券；智聯服務公司108年度合併營業收入為10億7411萬9000元，稅後盈餘為2903萬9000元，每股盈餘為2.93元；109年上半年合併營業收入為5億3283萬4000元，稅後盈餘為1791萬元，每股盈餘為1.6元。 (時報資訊) #智聯服務 #合併營業收入 #稅後盈餘 #每股盈餘 #店頭市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 智聯服務上櫃 審議通過 04:102020/09/21 證券．權證 《電子零件》車用工業及醫療長單到手 艾恩特業績有看頭 12:332020/09/21 財經 《資訊服務》後疫情時代 東捷資訊打造ERP自助服務平台 10:512020/09/21 財經 《半導體》AMD出貨華為搶頭香 祥碩同歡 10:002020/09/21 財經 新北捷運聯開案第二案 捷運景平站共構宅預計2024年啟用 12:202020/09/21 生活 權證星光大道－聯電 喜迎轉單效應 04:102020/09/21 證券．權證 大地、保綠將自辦線上法說會 04:102020/09/21 證券．權證 AMIS帳聯網 獲國發基金創業天使投資 23:092020/09/20 財經 WeChat禁令生效 騰訊：正評估對集團造成的影響 23:182020/09/20 財經 《電腦設備》新漢9天填息達陣 加速工業4.0轉型腳步 10:512020/09/21 財經 財經熱門新聞 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 超微傳可供貨華為 供應鏈High - 財經要聞 - 工商時報 金額史上新高 催生人口 607億元預算上陣 - 財經要聞 - 工商時報 《熱門族群》需求點火 MOSFET概念股滾燙 - 財經 台積電5奈米A14太狂 高通5G旗艦新品三星助陣 何時決戰？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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