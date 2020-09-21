櫃檯買賣中心上櫃審議委員會，通過智聯服務公司(6751)申請上櫃案。

智聯服務公司主係從事電腦硬體設備及軟體之銷售與資訊系統整合服務，並提供資訊人力派遣或外包服務等，申請時資本額1億1130萬元，董事長為施宣輝，推薦證券商係福邦證券及台新證券；智聯服務公司108年度合併營業收入為10億7411萬9000元，稅後盈餘為2903萬9000元，每股盈餘為2.93元；109年上半年合併營業收入為5億3283萬4000元，稅後盈餘為1791萬元，每股盈餘為1.6元。

(時報資訊)