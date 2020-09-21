美商奧多比Adobe台灣區新的代理商傳出將轉由展碁國際(6776)負責，目前代理商上奇(6123)也正式表示，集團SaaS服務事業台灣區自11月28日起不再為美商奧多比軟體公司的台灣區單一代理商，轉型發展為綜合數位服務商，以直接服務客戶的方式深耕台灣區企業用戶，打開企業市場廣度，並將整合集團旗下的IaaS服務與提供更多元的雲端服務。但港澳地區市場地域特性，上奇香港仍是美商奧多比軟體公司的港澳區單一代理商，持續與原廠共同為港澳地區市場提供更紮實的服務支持。

上奇表示，上奇在台灣市場仍可持續銷售奧多比軟體，以及更多功能多元的國際專業軟體，如SaaS軟體中的Microsoft M365、Google的G-suite、以及IaaS雲端產品的Google GCP等，除可直接服務客戶，提供更多的SaaS服務與IaaS雲端服務。

上奇進一步指出，雲端生意沒有邊界，會專注可以快速規模化的業務成長的領先優勢，與上奇的區域性合作夥伴策略性合作，擴展更多元性的商機。此外，新冠肺炎疫情仍牽制經濟復甦腳步，上奇指出，仍持續推進亞洲區域的多雲服務佈局及數位印刷事業擴展，追求穩健的訂閱型收入整體獲利成長。

(時報資訊)