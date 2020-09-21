上周五美股科技股持續走弱，加上四巫日波動加劇，臨近尾盤四大指數快速拉回，終場跌幅介於-0.88%~-1.51%。其中，高通、APPLE、NVIDIA、谷歌、AMD跌幅超過2%；TSM下跌2.05%。

上周五晨間台股平盤附近開出後，在低價電子股2303聯電與塑化權值股合力拉升下，指數一路走高至12927點。但在11點過後，中國宣布將在台海附近實戰演習，市場氣氛轉趨觀望，加上尾盤富時指數調整權重，最終加權指數收在12875.62點，僅上漲2.88點，漲幅收斂至0.02%。

上周五台股收小紅十字線，暫時守穩5日線之上，成交量小幅擴增2,017.52億元，後續宜快速補量，較有利多方攻勢再啟。日KD指標黃金交叉後D值維持上升、MACD柱狀體零軸之上走高。

國際股市持續高檔震盪，台股成交量低迷，個股震盪加劇。可關注半導體、IC設計、5G相關題材個股，選擇拉回量縮布局；另外，短線原物料報價走高與台幣強升，資金仍有機會著墨傳產、內需等族群，慎防持股過高風險。

(時報資訊)