9月18日於仁愛鄉霧社，不幸發生中度失智症的82歲老翁失蹤事件，幸好派出所員警鍥而不捨順利尋獲。仁愛分局長林文煜表示，仁愛鄉的幅員已超過整個彰化縣的面積，轄區內有17個派出所，各點之間的車程至少20分鐘，因此我們平時加強和部落、社區的聯繫網。

據了解，霧社派出所於18日16時30分，接獲家屬通報，患有中度失智症的80旬宋姓老翁在台14線80公里的霧社市集附近，於家人採買時自行下車後不知去向。

霧社派出所副所長李充容獲知後，立即動員所內沈宣孝、王星吉、陳佩笙、陳日昇、陳誌豪、劉子敬6名員警，展開地毯式搜尋；另一方面，由於事發地點遊客較多，值班員警陳芷葳則調閱遠端監視器尋找。

由於天色漸暗，派出所希望能在最短時間內掌握搜救黃金時間，順利於當日17時40分許在距離霧社市集3公里處的高峰農路旁發現該名老翁，遂安撫其情緒並載回所內交予家屬。

仁愛分局長林文煜呼籲民眾，失智症患者由於認知能力不良，建議家屬要盡量付出心力注意；預防長者走失的手環也要隨時佩帶，不幸走失切勿驚慌，當地人應直接聯絡在地派出所，民眾則可撥打110尋求協助。

(中時 )