前高雄市長韓國瑜19日出席陸軍官校的「2020專修班年會」。身為40期畢業校友，韓一入場就受到熱烈歡迎，遭外界解讀復出的起手勢。對此，退將于北辰表示，韓國瑜會受到歡迎，是因為軍校分正期、專科和專修，能當高階將領都是正期生，韓國瑜以一專修生身分能選總統，這是非常不簡單的事，也難怪專修生會把韓國瑜當巨星來看，非常以韓國瑜為榮。

對於韓國瑜參加專修班年會，一入場就受到大簇擁的盛況，于北辰在政論節目《關鍵時刻》上表示，這些陸軍40期的專修班老大哥真的很以韓國瑜為榮。為什麼呢？因為陸軍官校有分正期生、專修生和專科生三大類，通常在軍中能做到上將和高級將領都是正期生，而這些專修中待在軍中最多六、八年就會離開軍中了，因此他們對於軍中的高階將領並不熟識。

于北辰繼續表示，但沒想到專修班中竟出現一個人叫做韓國瑜的人，做了正期和專科都做不到的事情，選了總統！所以韓國瑜變成專修班裡面的超級巨星，他到這個年會當然受到熱烈歡迎，現在反變成一些正期的上將要來靠攏韓國瑜。

于北辰強調，且韓國瑜曾經代表國民黨選過中華民國的總統，而一些三顆星四顆星的也不過是參謀總長，當過總司令而已，跟選過總統的差很多，所以韓國瑜的人氣當然高。

(中時新聞網)