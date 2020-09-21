美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）訪台期間，大陸持續對我軍演施壓，連續三天都在台海進行實戰演練，共計派出39軍機多方位逼近我方空域。對此，前海基會副秘書長李慶平接則說，「現在是中美關係主導一切，美國加強對台關係有三件事千萬不能做。」而此文一出後也引起網友討論，有人說「為何台灣要活在美國之下吃瘦肉精，讓大家睜眼看美國到底會不會幫台灣」。

共機從17日起一連三天，接連派2、18、19架軍機、艦擾台，闖過海峽中線、甚至進入台灣海空域ADIZ(防空識別區)，我國軍則派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監，台海緊張局勢升溫。

據《中評社》報導，李慶平分析，現在是中美關係主導一切，美國加強對台關係有三件事千萬不能做，也就是第一是美軍戰艦停泊台灣的港口；第二是戰機停降並常駐台灣機場；第三是美國做出令中國大陸不能忍受的作為，例如美軍進駐等。

對此，有網友則是留言寫下，「實際行動吧！就戰的徹底，別在嘴了，其實很多台灣老百姓，已經看透這樣的政府，不指望能買房了」、「兩岸不會有戰爭的」、「在台上時怎麼不講、不解決呢？」、「美帝陰謀，離間詭計」。

(中時新聞網)