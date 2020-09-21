Who is this guy and how did he get into Fenway Park? pic.twitter.com/rvYFcJPaAj — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 20, 2020

今年「基襪大戰」最後一場，紅襪拒絕再忍受洋基的霸凌，20日主場火力全開敲出14支安打，把洋基寄予厚望的新秀投手D.賈西亞(Deivi Garcia)痛揍一頓，連「海嘯哥」林子偉也來踹一腳，紅襪終場10-2大勝。這也是紅襪本季首次贏得基襪大戰，前面已經連輸9場。

紅襪查維茲(Michael Chavis)第2局轟出兩分彈，第3局又轟一發3分彈，短短3局把賈西亞打退場。7局下，紅襪林子偉對霍德(Jonathan Holder)敲出左外野飛球被接殺，但是三壘隊友小布萊德利(Jackie Bradley Jr.)回來得分，林子偉進帳1分打點(高飛犧牲打)，今年第3個打點。

近期10連勝的洋基打線回復滿檔，卻被紅襪菜投浩克(Tanner Houck)壓制到全場3安，打擊王勒瑪修(DJ LeMahieu)掛零，全壘打王渥特(Luke Voit)只靠雙殺打送回唯一的分數。浩克6局無失分奪勝，「這是很棒的經驗，我從小看著基襪世仇，能夠參與其中非常美妙。」浩克也是去年棒球12強賽的美國隊成員。

8局上紅襪9比1領先時，有一位紅襪球迷闖進球場，爬上左外野「綠色怪物」再爬到中外野的攝影鏡頭旁大聲叫囂，主審請保全把他攆出去，比賽停頓10分鐘。大概是紅襪太久沒贏洋基，所以襪迷一時興奮過頭了。

(中時新聞網)