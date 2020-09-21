交通部航港局20日在基隆八斗子漁港與基隆市政府共同舉辦「遊艇狂潮」-遊艇推廣活動，雖受海象不佳的影響，取消出航活動，但仍有許多遊艇玩家響應，參加船主之夜。

航港局局長葉協隆、基隆市政府產業發展處副處長鄭永陽、立法委員蔡適應國會辦公室秘書施裕仁及基隆區漁會理事長游日興等皆出席活動，並且共同揭示國內遊艇駕照持照人數突破18,000人，期盼未來有更多的民眾加入遊艇的行列，更希望持有駕照的民眾未來都可以投入遊艇活動，讓遊艇產業發展永續化。

新上任的葉協隆表示，臺灣擁有豐富的海洋觀光資源，為了拉近民眾與遊艇的距離，航港局已經連續第七年舉辦遊艇推廣活動，希望能增進民眾對遊艇的認識，帶動遊艇休閒風潮。今年我們選擇八斗子漁港來舉辦，一方面是因為八斗子不但港區灣流條件良好、周邊產業健全，一直是遊艇玩家評價極高的泊區，另一方面也是因為八斗子鄰近基隆嶼、潮境灣等景點，希望與基隆地方特色做結合。

葉協隆也指出，在後疫情時代，遊艇在國內的海洋觀光旅遊上，應該扮演更重要的角色，遊艇絕對是能夠讓大家親近海洋、進入海洋，了解海洋的優質休閒活動，因此，未來航港局會在行政院向海致敬，以及交通部藍色公路十年計畫的政策指導下，把推廣遊艇活動當作優先推動的重點工作，朝大眾化、觀光化及產業化的方向來努力。

昨日「遊艇狂潮」活動現場海味十足，除了豐富的藝文演出外，航港局特別運用旗幟及信號旗妝點活動現場，彷彿來到國外知名港口，漫步港邊，風情迷人，參與活動的民眾表示，第一次看到港區內滿滿的遊艇，相當興奮，而且很吸引人，期待有一天可以擁有一艘自己的遊艇。

航港局也特別邀請了在地青年店家、遊艇周邊器材店家、在地美食進行展售，熱鬧非凡。同時還在活動現場，推出的整點限量優惠活動「買炸海鮮送啤酒」及「石花凍飲及燙小卷」，協助在地產業推動，吸引不少民眾排隊。

雖然本次無法共同出航，但航港局也特別為難得齊聚一堂的遊艇玩家，舉辦「船主之夜」，提供玩家們一個交流平台。基隆市帆船協會理事長鍾明華表示，在航港局遊艇活動的逐年推動下，關聯產業已逐漸萌芽，感謝航港局願意擔任領頭羊，帶領臺灣遊艇產業前進，相信不久的將來，臺灣的遊艇活動將會成為國際亮點。

本次活動航港局政風室也特別設置廉政法令全民反貪宣導攤位，為提升社會大眾對防貪、反貪的認同與支持，攤位除設置廉政服務專線宣導旗幟及「廉能航港，守護台灣」活動帆布外，另有安排「廉政問答」及「廉政拼圖」小遊戲，參與民眾依遊戲規則抽取題目回答廉政相關問題，並於時限內完成廉政拼圖，即可獲頒廉政宣導獎品。

現場參與民眾相當熱情踴躍，透過活潑的互動方式，將廉政的觀念傳達給民眾，並於回答問題及闖關遊戲的過程中，增進對於廉政工作的認識及凝聚反貪倡廉的意識，讓民眾對於廉能政府政策更有感，進而型塑全民貪污零容忍之社會風氣。

(工商 )