母米克斯「阿醜」（後）及其他流浪狗，動保處日前已將牠們安置在動物之家。（陳淑娥攝）

台中市偏鄉大安區日前出現幾隻流浪狗，身上布滿許多壁蝨，嚴重危害到狗兒健康，令人十分不捨。台中市動保處獲報後，先誘捕3隻送至南屯動物之家，經節育及體內外驅蟲後，其中一隻暫時取名為「阿醜」的花斑母狗非常親人，即日起已開放認養，希望能替她找到一個溫暖的家。

「阿醜」是一隻年約3、4歲的母米克斯，不知何時流浪到大安街頭，並開始生活下來，也與其他流浪狗成了好朋友。「阿醜」非常乖巧及親人，遇到陌生人靠近示好時，躺著休息的牠，只會趕緊站起來，不但不吠且低下頭來要讓人撫摸，柔情的眼神，似乎在訴說渴望有個好主人。

愛狗人士某一天看見「阿醜」及其他流浪狗，近看才發現身上有許多壁蝨，雖然「阿醜」身上壁蝨不多，但這些吸血鬼日以繼夜纏著牠們，嚴重危害到健康，相當不忍心。動保處獲報後啟動救援，日前已先誘捕3隻流浪狗至南屯動物之家。

南屯動物之家表示，「阿醜」除了已進行節育、體內外驅蟲及施打預防針外， 精神看起來也不錯，由於親人及乖巧，17日起已開放認養，希望能夠順利找到一個溫暖的家。動保處也呼籲，希望民眾以認養代替購買，做個好飼主，就能逐漸減少流浪狗問題，有意認養者可直上網。https：／／www.animal.taichung.gov.tw／1521448／1521481／1521486／1521489／animalCp？nodeId=2302282

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