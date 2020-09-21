所羅門(2359)前8月合併營收為22.27億元，年減12.82%，所羅門推出「智慧焊道檢測方案與智能取放系統」等智慧製造相關應用，可大幅簡化焊道檢測流程，這項技術已獲得日本最大焊接機器人公司青睞。

所羅門近幾年深耕AI機器視覺智慧製造領域，由於在智慧製造應用上，焊接後的焊道表面處理一直是業界的一道難題，焊道檢測需要事先教導檢測路徑、精密定位檢測、且需要經驗豐富的師傅人工判斷檢測與標記焊道位置，整體監控流程複雜且冗長，所羅門推出「智慧焊道檢測方案與智能取放系統」等智慧製造相關應用，透過深度學習，所羅門AI 3D視覺系統讓機器人成功辨識何謂焊道，因此能在工件上自動標定焊道的長寬高與位置，即便工件被隨意擺放，所羅門AI 3D視覺系統也能自動標記檢測焊道位置，並在電腦螢幕利用不同顏色示意，讓作業人員更直覺式掌握工件的焊接狀況，可大幅簡化焊道檢測流程，這項技術已獲得日本最大焊接機器人公司青睞。

所羅門指出，加入AI的機器視覺，如同賦予機器人感知能力，能讓機器人執行過往做不到的事情，更符合現今業者彈性需求的工作環境。譬如說，料籃裡雜亂隨意堆置的物件，通常需要作業人員整齊擺放後，機械手臂才能取料，但藉由AI辨識，無論物件是否有三維CAD檔，所羅門AI 3D視覺系統均可精準判斷亂堆中物件的面向及3D座標，並快速計算最佳抓取路徑導引手臂，與避開會碰撞料籃的位置。

除了搭配機械手臂取放物件外，所羅門AI 3D視覺系統亦可自動導引手臂完成如噴塗膠、切割、去毛邊、焊接、檢查等工作。使用者只要透過電腦設定手臂在物件上該經過的點位、無需將物件擺放在固定的位置，即能判斷物件的位移而自動調整並引導機器人走對的路徑。所羅門AI 3D視覺產品可廣泛應用在智慧物流與智慧製造領域，視覺系列產品已獲得國際前三大物流商與多家全球500大企業使用，例如物流、汽車、製造、鞋業、藥廠等。

所羅門8月合併營收為2.95億元，年減28.33%，累計前8月合併營收為22.27億元，年減12.82%。

(時報資訊)