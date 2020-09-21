對於將短視頻App業務抖音(TikTok)賣給甲骨文和沃爾瑪的交易，彭博引述人士消息的最新報導指出，抖音母公司字節跳動傳出尋求TikTok的估值在600億美元之間。

甲骨文將在新公司TikTok Global佔有12.5%股份，並將所有美國使用者的數據儲存在甲骨文的雲端，以符合美國國家安全的要求。零售商沃爾瑪將占有7.5%股份。

如果兩家公司同意600億美元的估值，他們將為其股份總計支付約120億美元。由於兩家公司還在對股權結構和數據安全措施進行商議，該600億美元的估值還沒做最後確定。

美國官員過去一直指出，對於1億名美國人的個人數據安全表達憂慮，將傳入中國政府手中。

美國總統川普在上周六表示，原則上同意該筆交易，以便讓TikTok繼續在美國的業務，接下來要看這些是否將發生。

川普週六並表示，該筆交易將包括50億美元的教育投資，這是美方所要求的貢獻。而字節跳動於周日回應指出，公司從新聞中第一次聽到50億美元的教育投資事項，字節跳動一直努力於教育領域的投資。

(時報資訊)