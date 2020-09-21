阿拉斯加州共和黨籍聯邦參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）20日宣布，不支持美國總統川普在11月總統大選前提名新任大法官人選。

又一名共和黨參議員宣布倒戈，不支持美國總統川普在11月總統大選前提名新任大法官人選。

美媒CNBC報導，阿拉斯加州共和黨籍聯邦參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）昨（20）日宣布，不支持川普在距離11月3日總統大選前僅44天內，提名新任聯邦最高法院大法官人選填補大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）辭世後的空缺，成為第2位倒戈的共和黨參議員。

穆考斯基表示，「好幾周來我已經表態過，我不會支持在如此接近選舉的時刻填補最高法院的空缺。很遺憾的是，我那時候的假設如今已變成事實，不過我的態度不會改變。」

穆考斯基說，2016年大法官史卡利亞（Antonin Scalia）過世時，她就不支持時任總統的歐巴馬在距離總統大選8個月前提名新任大法官人選，現在距離大選甚至不到2個月，她認為必須採用同樣的標準。

最高法院大法官金斯柏格18日因轉移性胰腺癌併發症辭世，享壽87歲。川普19日宣布，將在本周提名繼任大法官人選，更表明將會是一名女性，參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）也表態，參議院將在選前投票表決川普提名的人選。

目前共和黨在參議院共佔53席，民主黨佔47席，大法官表決只需簡單多數就能通過，換句話說，若沒有人跑票，川普及共和黨幾乎毫無懸念，可望在大選前任命新任大法官。不過目前共和黨已經有2名參議員宣布倒戈，除了穆考斯基，緬因州參議員柯琳絲（Susan Collins）19日已率先宣布跳船。

川普與共和黨要想完成心願，共和黨最多只能再丟掉一席，屆時兩黨票數打成平手，副總統彭斯將可參與投票打破僵局。

不過外界已開始關注誰會是第3個跑票的共和黨參議員，其中參議員羅姆尼（Mitt Romney）被點名是其中之一，過去4年羅姆尼猛打川普，是唯一贊成彈劾川普的共和黨參議員，不過羅姆尼至今並未透露是否支持川普提名大法官。

(中時新聞網)