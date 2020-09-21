男星黃鴻升（小鬼）16日猝逝，經解剖後初步判斷，因為主動脈剝離引起血管堵塞造成死亡，引起眾多星友震驚與不捨。與小鬼同門的女星玉兔（鄭如吟）至今仍無法接受，她透露連續三天都夢到小鬼，「夢裡面的你就像平常一樣和大家說說笑笑，笑聲一直迴盪在耳邊…」許多網友看了都一陣鼻酸，紛紛留言為她加油打氣。

玉兔和小鬼當了三年多的同門師姐弟，從小鬼逝世的那天，她每天都會PO出兩個人之間的點點滴滴，小鬼經常會給予演藝工作上的建議與關懷，在馬來西亞工作時，公司的人要一起住，考量玉兔和助理是女生，小鬼主動讓出主臥房給她們睡；到北京拍戲人生地不熟，小鬼主動邀請她一起用餐，暖心的舉動令玉兔銘記在心。

玉兔視小鬼為生命中的貴人，直稱他是哥哥，她也寫著與小鬼、經紀人Dino是一家人，當兩人同時有通告時，小鬼總是貼心的叫Dino去跟玉兔的工作，原因是「玉兔比較需要照顧」，沒想到憾事卻降臨在小鬼身上，令玉兔悲痛不已，在卡片上訴盡思念，「以前在公司，你教我很多，你說這是一顆種子，在心裡面發芽，你知道嗎…這顆種子會在心裡面種成大樹。」動人的情誼讓不少網友看了都跟著難過。

小鬼生前人緣好，除了大批粉絲到靈堂守候，眾多星友也前來致意，像是許瑋甯、李易、六月和吳映潔（鬼鬼）連續來了兩天，李千那、周湯豪、李玉璽、藍鈞天、謝忻、納豆、許維恩、炎亞綸、庹宗康、黃豪平、黃國倫、陳大天、顏正國、哈孝遠、阿Ben與老婆小可與周定緯等人都陸續至靈堂致意。

(中時新聞網)