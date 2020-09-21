台股累計今年初開盤迄9月18日共174個交易日，集中市場總成交值為33兆3,360.73億元，市場日均值為1,915.87億元，股票成交量週轉率為80.13％。康和投顧預期本周指數將在12,500-13,100點區間震盪，本周看好九大題材類股，包含：矽晶圓股、PA股、面板股、Mini LED股、板卡股、風力概念股、自行車股、遊戲股、散熱股等。

康和投顧分析指出，彙整近期兩項國內外利多因素，包含：

1.9月美國FOMC利率決策會議持續釋出資金面寬鬆之正向訊息，包含預期零利率之貨幣政策將維持至2023年，並轉向依照平均通膨目標框架，暗示將有一段較長期間維持寬鬆貨幣政策之基調，且將今年GDP預估值由衰退-6.5％大幅調升至僅衰退-3.7％，顯然景氣復甦幅度及時間皆優於先前預期水準。

2.EIA公佈上週原油庫存意外下降439萬桶，優於原先預期增加145萬桶，主要因Sally颶風導致墨西哥灣產量縮減，雖然颶風因素為短暫因素，預期在近期經濟復甦情勢進一步明朗之前，原油價格表現仍將較為壓抑，但原油價格近期再大幅滑落之機率也明顯降低。

(工商 )