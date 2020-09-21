台股上周五（18日）全體上市公司總市值為39兆1,975.03億元，較前周五（11日）總市值增加6,039.32億元，周增幅為1.56％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：特斯拉概念股、摺疊機概念股、被動元件股、泛防疫概念股等，看本周台股指數區間為12,700-13,100點。

群益證券分析指出，近期五項國內外利多因素：

1.輝瑞公司執行長Albert Bourla表示，美國「有可能」在年底之前向社會大眾配發一款新冠疫苗，輝瑞正為此做準備，回應了衛生部門相對謹慎的預期。

2.輝達（Nvidia）同意以400億美元併購軟體銀行旗下的半導體事業安謀公司（ARM），創下半導體業界歷來最大併購案。

3.特斯拉電池日 (Battery Day) 將於 9月22日登場，特斯拉執行長馬斯克率先預告表示，9 月22日的電池日，特斯拉將會揭露一系列令人為之興奮的新亮點。

4.蘋果新款iPad Air採用5奈米晶片，分析師認為新款iPad Air的定價將有利銷售，自然也是台積電5奈米製程的大利多。

5.央行第3季理監事會議，決議貼放利率連二季按兵不動，重貼現率維持1.125％的歷史新低水準，並宣布上調今年經濟成長率，由第2季預估的1.52％，調整至1.6％。

(工商 )