籃球名人堂成員納許突然以毫無執教經歷接下籃網總教練位置，引發外界不少負面批評，更謠傳納許可以接任教頭的主因之一，就是杜蘭特「欽點」納許上任，這讓杜蘭特相當不滿，決定親上火線公開強調，自己與厄文並未決定誰當教頭。

「首先，我沒有指定誰當總教練，我們有做這方面事情的人，我只是支持納許，我跟厄文都一樣，」杜蘭特表示，「我們的想法總是一致的，我和厄文就是上場打球，我們不會去影響管理階層的決定，所以這種指定誰當教練說法並不正確。」

杜蘭特接著更自爆，去年夏天不願加入尼克的真正原因，「因為尼克球迷與媒體過去1年都在騷擾我，他們整個球季都在打擾著我，現在我只是想好好放鬆，努力準備好上場打球，不用去擔心其他的事情。」看來他很討厭尼克球迷與媒體。

眼見「小皇帝」詹姆斯相當不爽自己落選年度MVP，杜蘭特也替詹皇講話，「我當然知道他們評選標準只有例行賽，但我認為他們應該綜合整個球季表現，包含季後賽在內，假如你把季後賽加進去，詹姆斯無疑是MVP，他的數據太瘋狂了。」

(中時 )