「小鬼」黃鴻升本月16號不幸在家中猝逝，享年36歲，吳宗憲（憲哥）昨悲痛帶著KID與峮峮受訪，吳宗憲被問到節目《綜藝玩很大》接下來的主持陣容，憲哥則表示，他和KID都錄不下去，完全沒想到這些，而吳宗憲事後也曬出小鬼最後的錄影片段，他難過說：「還把你搞得一身髒兮兮的！憲哥後悔，當時沒有把鏡頭，在你身上多停留一些些時間...」。

吳宗憲昨帶著峮峮、Kid接受媒體聯訪。（圖／本報系資料照片）

吳宗憲昨強忍難過情緒，他眼眶泛紅回憶小鬼最後錄影的模樣，透露小鬼突然特別在乎輸贏，吳宗憲當時還去搓他的肚子，問「你幹嘛」，小鬼則說沒事，而吳宗憲事後則在網上曝光這段錄影花絮。

影片中，小鬼、KID等人因為玩遊戲，全身都是泥巴，加上天色昏暗，看不太清楚每個人的樣貌，不過現場氣氛輕鬆愉快，沒想到這卻是小鬼最後一次錄影，吳宗憲難過寫下：「憲哥後悔，當時沒有把鏡頭，在你身上多停留一些些時間...」。

吳宗憲也悲傷提到：「今天去會場看你，我還是不能接受...但我們永遠都愛你」，大讚小鬼真的是零負評，至於節目《玩很大》後續，原訂本周的錄影已取消，一切以小鬼後事為主，同時，吳宗憲昨也提到，他和KID已經錄不下去，表示希望外界再給一點時間看看。

(中時新聞網)