View this post on Instagram

小鬼最後一次錄影⋯ 還把你搞得一身髒兮兮的! 憲哥後悔,當時沒有把鏡頭,在你身上多停留一些些時間⋯⋯ 今天去會場看你,我還是不能接受⋯⋯ 但我們永遠都愛你❤️! 你真的是零負評 很屌!很屌!