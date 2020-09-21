（國泰金控發布國民經濟信心指數，投資台股意願創115個月新高。圖／本報資料照片）

台股守在1萬2千點以上，已有民眾居高思危，但想進場者卻也持續攀高。國泰金控21日發布9月國民經濟信心調查結果，對台股樂觀度已連續三個月下滑，9月雖然仍有31％以上受訪者看漲未來半年的台股行情，但亦有35％看跌，已連二個月出現負樂觀指數，但同時間想進場投資台股者卻連續五個月攀升，創115個月來新高。

據國泰金調查，9月有27.3％的受訪者想將現金、定存轉入台股投資，投資風險偏好指數達到6.7，不僅是從5月以來，連續五個月攀升，且6月至今，已四個月都是正指數，同時想投資台股的意願及正指數創2011年2月之後的新高。

國泰金每月針對其集團客戶發出電子問卷，調查其對經濟景氣的直觀感受，每月公布國民經濟信心調查結果，9月共回收1萬8,666份問卷。

由於歐美疫情逐漸受控，經濟景氣緩步回升，民眾對經濟現狀的感受已連續五個月上揚，9月有近41％受訪者覺得現在景氣比半年前改善，景氣現況樂觀指數連續兩月正指數，9月達到5.6，是8個月來新高，同時9月亦有36.6％受訪者認為未來半年經濟景氣會比現在改善，景氣未來樂觀指數，亦比8月轉佳達到3.1。

疫情逐步受控、經濟前景看好，但因中美關係仍緊張，台股亦隨著主要股市波動，影響民眾信心，9月台股樂觀指數連續第三個月下降到負指數的-3.8，即有35％看跌，略高於31％看漲者。

但因為台股仍堅守高點，因此投資風險偏好指數持續攀高，創下115個月的新高，27.3％受訪者民眾心動，也有意將現金、定存轉入台股投資，比率持續攀高。

(工商 )