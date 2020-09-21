歌手謝和弦去年遭老婆Keanna舉報呼麻，導致雙方感情就此破裂，還因此告上法庭，甚至不時在網路上隔空交火，稍早謝和弦再度於臉書發文開嗆，更指名道姓喊話「戴怡軒小姐，一開始能好聚好散，就不會走到今天這樣」。

謝和弦表示每次都是Keanna先講先贏，享受被網友捧高高的光環，強調不僅自己，就連家人和朋友在內，都不需要接受前妻的情緒勒索跟精神轟炸，更直言Keanna當媳婦的自傲態度已讓全家人反感，還不忘補槍「沒有我的日子，風塵味變重了不意外，高級飯局酒局也難不倒很會蒐朽的妳，只希望妳史蒂諾斯少嗑一點，無法正常受孕就是這樣造成的」。

此外謝和弦表也再度向Keanna喊話：「這是我最後的溫柔，像個瀟灑的成年人吧，婚趕快離一離，讓彼此都自由」，最後更強調：「音樂是無罪的，謝謝妳曾愛過我，給過我創作的靈感，送上最初的Demo，我會繼續寫歌給其他的謝太太們」，反諷意味極濃。

對此網友也紛紛留言：「努力過了還是不適合，就好好的放手，大家各自努力前進，路還長」、「繼續專注在自己的創作上，其它的鳥事別多想了」、「能不能都不要一直說嘴，做好自己的音樂啦」，希望謝和弦專心於創作音樂就好。

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(中時新聞網)