面對陸美科技產業競爭，北京當局全力扶持半導體自主化，武漢弘芯就在這樣的環境下走上大陸半導體產業檯面，然而，在武漢弘芯被爆出財務問題，甚至因廠商拿不到工程款停止建設，剩下一棟棟爛尾樓，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，武漢弘芯的南柯一夢，就是建立在國家大力補貼的陷阱上。

謝金河表示，最近在微信上出現一篇專文，指出：「2年燒光153億，這家曾經被寄予厚望的民族企業，居然是個騙局！」講的正是武漢弘芯，這家被寄予厚望的半導體企業，出資方是北京光量藍圖科技，出資90%，剩下10%是武漢臨空港技術開發公司，董事長是李雪艷，這家公司登記資本額是20億人民幣，一成立就揚言投資1280億元人民幣，3年生產14奈米晶片30000片、7奈米30000片，並且進入晶圓先進封裝。

為了加快發展進程，武漢弘芯挖角台積電前共同營運長、先前擔任大陸晶圓代工龍頭中芯國際獨董的蔣尚義出任執行長，又從台積電挖了100多位工程師，乍看之下，一切都是那麼美好，弘芯很快成為武漢樣板企業。此外，又從ASML進口光刻機EUV機台。

由於武漢弘芯的示範，今年上半年江蘇、安徽、浙江、山東等24個非一缐城市，簽下20個項目，金額高達1600億元人民幣，這些半導體投資方一定是先蓋研發大樓，接著花大錢買設備，很多半導體投資冒險家自己只出少許的錢，就向中央申請大量補助，但這些錢進了私人口袋，就像肉包子打狗，有去無回。

謝金河表示，他詢問紫光集團全球執行副總、負責紫光半導體儲存業務的台灣DRAM教父高啟全，蔣尚義為什麼失敗？高啟全提到，蔣尚義是好人，但他沒有弄清楚投資方的來歷。

這些年，北京當局用舉國之力扶植很多產業，國家隊供應沒有限量的資金，很容易把別的國家的產業打趴，但自己扶植的企業也沒有產生真正的競爭力。而國家的錢也很容易被私人放進自己口袋。謝金河提醒，雖這些年常說大陸人有狼性，但其中最大差別，台灣投資靠自己出錢，大陸投資可以跟國家要，台灣借錢叫負債，大陸借錢叫資產，差別就在這。

當年也是北京當局投入大量資本，協助大陸面板產業發展，然而，沒有節制的後果就是讓面板需求遠遠超過市場負荷，讓原本面板曾與半導體並稱的台灣兆元產業，一下子變成「慘業」。不過，隨著2020年新冠疫情爆發，遠端需求倍增之下，電視、筆電、平板等面板需求重燃，加上三星、LG退出LCD市場，台灣面板雙虎群創、友達有機會谷底翻身，2檔股票近1個月更是大漲超過20%。

(中時新聞網)