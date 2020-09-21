美國股市被科技股下挫連累，近1年來首度連3黑，但沒有波及亞股，繼韓股後，台股也在開盤微跌後反彈，漲逾50點，攻上12900點。仍處貼息的權值股指標台積電微升3.5元，暫報447元。

索尼PlayStation 5上周開放預購就賣到缺貨，本周登場微軟XBOX Series X市場熱度也可期，為索尼、微軟打造CPU和GPU的AMD坐擁大單，持續追加對台積電7奈米投片量；聯電無法再供貨華為，所釋出產能市場預料也會被AMD包下。

台積電2奈米製程研發進度也傳超前利多，業界看好2023年下半年風險性試產良率就可達9成，有助未來繼續鞏固蘋果等大單。儘管自17日除息後，台積電受美股拖累連日下滑，但長期利多加持下，本周仍有望填息完成。

群益金鼎證券分析，上周有許多低價傳產股表現亮眼，資金有從高價股向低價股流動趨勢，但高價股還是有成長性，隨著5G、電動車興起，被動元件需求會越來越大，相關標的如國巨、華新科股價都還處於相對低檔，可利用權證小搏大，鎖定90天期以上、價外5至10權證布局。

(中時新聞網)