國民黨黨代表陳麗旭在全代會聲稱「故宮國寶不是台灣的，而是國民黨帶來的」，再度引發大家對故宮文物的熱議。故宮即將推出「北溝傳奇—故宮文物遷臺後早期歲月」展覽，解密國寶遷台過程，而為何這些寶物都要放在木箱並於山洞保存，故宮圖書文獻處處長宋兆霖解釋背後用意。

故宮文物原在北京的北禁城內，清帝溥儀遜位後仍居住宮內，北洋政府在庫房進行清點封存，並將瀋陽故宮與熱河暑山莊的文物遷回紫禁城併入，期間宮內人員與北洋政府官員偷盜轉賣不少，據說溥儀本人也偷運上萬件古董字畫外出，故宮內的火災也傳出可能是太監偷盜後放火燒庫房以湮滅證據。

故宮文物經多年輾轉，1948年（民國37年）國共戰事緊張，國民政府決定將文物運至台灣，分3批以軍艦與商船運送2972箱文物，大約只運走2成多，抵台後先放在台中糖廠，之後於霧峰北溝依山建置庫房與防空洞，到1965年台北故宮博物院落成，國寶歷經數十年戰亂輾轉數千公里後終於獲得安置。

據《聯合報》報導，故宮文物從大陸到台灣多保存在山洞中，宋兆霖表示，國寶抵台後，會選在台中存放是因當地氣候乾爽較北部乾爽，更適合保存文物，且當時台灣仍受空襲威脅，因此才開挖山洞，後來的台北故宮博物院也有此考量，因此仍以不在市區、可挖山洞為基地。

此外，這些以鐵箱、木箱裝運來台的文物，從上面的封條也可以看出其軌跡，若上面有「滬」字，代表裝器物；「洞」字則為北溝編號；下方半圓寫著「故宮‧臺處」，象徵抵達台灣；圖書文獻則會以香菸的舊木箱盛裝。

(中時新聞網)