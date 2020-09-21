英國製造業看不出有從新冠肺炎流行中呈現V型復甦的跡象，最新一項商業調查在周一指出。

英國產業協會Make UK以及會計師事務所BDO表示，經歷疫情的最低潮後，英國製造業的產出和訂單已經從上一個季度的歷史低點中走出。但是該調查顯示季度的投資意向從-26%下降到-32%，幾乎來到金融危機時期的低點。

製造業已經從今年稍早的谷底開始爬升，但是請勿誤解，要回到正常狀態仍需要較長時間，要說到V型復甦不過是空想，Make UK執行長菲普森(Phipson)表示。

菲普森指出，英國與歐盟在脫歐後沒有對於新的貿易協定達成協議，對於許多英國製造商而言，無疑是棺材上的最後釘子。

根據本月稍早的數據，英國製造業七月的產出水準仍低於疫情前水準約8.7%。其他指標例如勞動市場，在Make UK/BDO最新調查中，製造業的就業預期亦有惡化。

Make UK該項調查是在八月5~26日對364家英國製造公司進行調查。

(時報資訊)