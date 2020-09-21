亞太電(3682)繼日前宣布攜手遠傳(4904)共頻共網合作，再宣布再添重量級盟友，攜手本土文創產業品牌大廠「霹靂(8450)國際多媒體」，透過專屬APP掃描票卡圖像，擬真的3D戲偶將360度現身在真實世界中，隨時與百萬霹靂迷同框互動。

近年AR應用興起，隨5G技術漸趨成熟，讓3D影像及更擬真複雜的AR應用更容易被實現，據國際市調機構預測，2024年AR/VR市場產值上看650億美元，5G世代將掀起另一波行動AR新浪潮。

霹靂國際多媒體總經理黃亮勛表示，隨科技進步，霹靂國際多媒體致力推動數位轉型，與亞太電理念不謀而合，結合5G導入新科技推出AR應用，讓人氣戲偶從野台或電視上，躍上真實世界伴霹靂迷每一刻，透過科技運用拓展全新視野，更將提供全球逾百萬霹靂布袋戲迷嶄新娛樂體驗。

亞太電行銷中心副總經理鄧美慧表示，「5G時代、內容為王」，亞太電信跨業整合內容商及平台商，扶植台灣原創，推動AR+ IP ( Intellectual Property，智慧財產權）商品化，及5G 4K多視角線上線下演唱會，讓消費者感受更在地的娛樂文化。消費者除了在5G應用感受到濃濃台灣味，亞太電信亦將攜手國際大廠，引進更多元豐富的內容，透過中西合璧，推升台灣5G娛樂產業新價值。

亞太電信5G服務即將啟動，將持續擴展合作夥伴陣容，強化AR擴增實境、Video Streaming影音串流、VR虛擬實境、Cloud Gaming雲遊戲四大5G娛樂應用艦隊，建構出陣容最堅強的5G娛樂應用生態圈。

(時報資訊)