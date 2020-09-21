921大地震救災進入第6天，眾人臉上寫滿疲憊。一旁沒人注意的缺口，突然閃出一個被燻得木炭似的小黑人，一溜煙，他又鑽入洞內。「是活的！是活的！」

昨日，讓人幾已絕望的東星大樓塌陷現場，出現奇蹟。受困一百卅個小時後，孫啟峰、孫啟光兩兄弟靠著消防水、爛蘋果平安地存活下來，使眾人大受振奮。焦心等候的家屬自此燃起希望，救災人員的辛勞也轉瞬化為烏有，時任台北市長馬英九忍不住翹起大拇指說：「這實在是奇蹟！」

自9月21日下午起，生還人數即靜止在105上，數天來，從塌陷的大樓內抬出的，只有一具具冰冷的屍身，或是計數不清、殘缺腐壞的屍塊；搶救人員及家屬嗅著難忍的刺鼻惡臭，「有生還者出現」的念頭，已成為他們不敢奢想的渴望。

昨日一早，消防局永吉分隊隊員魚貫到達現場，照例穿好裝備，換下已忙了一夜的同事。兩名隊員坐上中央區開挖怪手兩旁，細心盯著怪手挖斗下的一磚一瓦，免得遺漏罹難者屍身殘塊。

4個小時之間，現場陸續挖出六具罹難者遺體，救難人員想：今天進度算是快的了。11時15分左右，怪手持續在中央區開挖，在三樓之三客廳位置附近，開了一個半人高的洞口。

就在怪手駕駛準備將挖斗再度舉起下挖時，突然，一個黑色身影閃出洞口。駕駛見狀，原以為工作太久，眼睛已花了？定睛一瞧，那名年輕人赤裸著上半身，頭臉都被燻得黑乎乎的，像根木炭似。他神情緊張地舉起手，對怪手駕駛比起一根手指，再朝洞內猛指，「咻」地一聲，年輕人又一溜煙跑回洞內。

坐在怪手旁的永吉分隊兩名隊員，楞了一會兒才回過神，這該不會是生還者吧？他們立刻向下方的救難人員大叫：「有活的！是活的！」在旁待命的古亭救助分隊分隊長白榮坤聞訊，趕緊帶著隊員林大偉、葉國洲飛爬上洞口。此時，剛才出現的年輕人二度出現，未發一語地再用手朝著洞內猛比，又快速回到洞內，白榮坤等人會過意來，裡面可能還有另一個人，立即通知其他同事將圓鍬、油壓剪等工具帶上。

不遠處的台北市副市長歐晉德聞訊，同樣興奮而迅速地飛奔到狹窄的洞口前。突然，年輕人又鑽出來，把歐晉德嚇了一跳。歐晉德驚訝地瞪大眼問他：「你是誰？」出現的小黑人立刻大喊：「我是受難者，叫孫啟光。」歐晉德正想抱住他的當口，只見孫啟光又想返身往回鑽，急忙著說：「哥哥在裡面。」歐晉德一把捉住他，喊：「我保證馬上進去救他，你先出來吧！」

困於瓦礫堆內６天的孫氏兄弟奇蹟生還，頓時激起其他受災家屬的希望，而孫氏兄弟當時接受媒體訪問時，也表示「活著真好」。（圖／中時資料照）

孫啟光走出缺口，眼睛被陽光照射得睜不開；雖然得瞇著眼，但他仍挺著身、大步大步地走，然後跨上吊車。救難人員適時遞給他一瓶水，孫啟光抱著礦泉水不肯放，拚了命地猛灌。歐晉德則體貼地以戴著手套的手，遮住孫啟光還未適應強光的雙眼，幫他抵擋明亮太陽。

就在吊車升起的那一幕，全場掌聲響起，眾人張著口驚訝地望向上方。部分早已耗盡心神、準備等待接屍的家屬，聽聞有生還者出來，再度燃起希望，激動地或相擁痛哭，或雙手合掌、不停拜天，祈禱下一個坐上吊車的能夠是自己的親人。還有家屬不斷衝出封鎖區，恨不得能夠奔上廢土堆，自己動手挖出家人。現場夾雜興奮、希望、焦急、欣慰等紛雜的情緒，氣氛一下子沸騰到極點。

吊車緩緩下降，虛弱的孫啟光走下來，救護人員將他以毛毯包住、扶上擔架；但他仍不死心地坐起身來；急切的目光，除了搜尋思念的家人外，還用力且仔細地看了看這個睽違6日，以為再也見不著的可愛世界。

在歷經130時多小時的搶救後，奇蹟式的救出孫啟峰、孫啟光兩兄弟，母親也相當感謝。（圖／中時資料照）

孫啟光的舅舅奔上前擁抱他，猛拍他的肩，孫啟光大聲說著：「舅舅，哥哥還活著，我還聽到阿姨的聲音。」才安份地躺下。舅舅緊隨著擔架，激動地邊跑邊流淚。

孫爸爸孫證擠入救護站，見到這個已瘦了一圈、滿臉灰土、全身被薰得烏黑的小男生，正在懷疑是不是兒子之際，孫啟光大喊了聲「爸！」父子霎時相擁在一塊，淚水泉湧。孫證疼惜地撫摸么兒，喃喃念著：「平安就好。」

另一方面，古亭救助分隊分隊長白榮坤和隊員們，先爬進洞內勘查，發現外邊有半人高的洞口，在離洞口不到二公尺處，就緊縮成只有四十餘公分高、一公尺寬的小洞，僅容許兩人爬行進出而已。洞內漆黑一片，只能靠手電筒照明。

接著，隊員葉國洲、林大偉兩人邊喊邊往裡面爬，至距離洞口約八公尺之遠，一具已被壓成一半的雙門冰箱橫在一旁，還有一堆水泥塊擋住去路。兩人持手電筒往前方一照，水泥塊縫隙中，有個人側躺著，兩人興奮地要孫啟峰「撐下去」。

由於上方傾倒的橫樑和牆壁，將小洞隔成一個三角形，洞旁牆壁從中斷成二截，為免救人時發生坍塌，救助隊員通知外邊接應人員，將枕木和撐開器運進洞口，抵住斷牆；並將另一邊的較大水泥塊推往斷牆處以加強支撐。同時運進小型氧氣筒，供給孫啟峰呼吸使用。

台北市東星大樓原地重建後，1樓進駐寶雅生活用品，人來人往相當熱鬧。（圖／中時資料照）

完成支撐強化工作，救助隊員立即以小型破壞斧，將橫在眼前的水泥塊一一清開。直到救助隊員可以伸手拉住孫啟峰的肩膀時，即叮囑孫啟峰開始往外爬。孫啟峰靠著隊員的扶持，一吋一吋地爬出受困六天的小洞，重見天日。

由於孫啟峰身體較虛弱，不能自己行走，一爬出洞口就被搬上擔架。不過他的意識仍然清楚，雖然還無法說話，激動感謝之情溢於言表。

孫家兄弟兩人先後被送往國軍松山醫院救治，院方經過初步檢視與測量後表示，兩人體溫和血壓有偏低現象，均有輕微吸入性嗆傷及皮膚表淺擦傷；孫啟光背部有八公分撕裂傷，哥哥體力較弟弟虛弱許多。兄弟倆雖精神倦怠，但仍然可以正確地和家人說話聊天，甚至清楚地記得家中電話。

孫爸爸隨救護車到醫院，驕傲地向眾人誇獎么兒非常堅強，受困6天還自己跑出來。他把兒子得救的功勞，歸於時任市長馬英九下令灑水，及副市長率領全體救難人員不眠不休的辛苦，高興地不停接受旁人的握手祝賀。

孫啟光說，自大樓倒塌後，他們不分晝夜都聽到挖土機「隆隆」的作業聲，感覺到大卡車來來去去，還有擴音器的喊話聲音。所以他們知道大家正努力挖掘尋找生還者，這提供了兩兄弟不斷支撐下去的勇氣與意志。

在第3天早上，兩人一度見到隙縫中透出的亮光，興奮地以為就要獲救，沒想到「轟隆」一聲，上方的樓板又崩了下來，滿懷的希望落入谷底，只剩絕望。

孫媽媽趕至醫院探視兩兄弟後，直呼她5個晚上都沒有闔眼，心中堅定地相信，上天一定會保祐她兩個兒子活下來。她表示，自己平日在中原路的道德宮熱心服務，所以絕對不相信老天會一下子奪走她兩個兒子；5天來，她沒有哭泣，只有不斷替兒子祈福。為了鼓勵在場家屬，柳玉鑾在兒子們安頓後，立刻又從醫院回到現場，與其餘家屬交換心得，要他們不放棄希望。

經過強震摧折、大火多日悶燒，6天來，大家計算著從東星大樓抬出死屍的數量，清理著無法辨識的腐臭屍塊。沒有人料得到幾成廢墟的大樓裡，還會有兩顆強韌的心臟在「撲通、撲通」地跳動著。社會局人員在休息區設的平安樹上，滿掛著家屬替受困親人的祈福卡片。兩兄弟的姑姑寫著：「啟光，願平安歸來」；「啟峰，願奇蹟出現」。誰也沒想到，果然，應驗了。

(中時新聞網)