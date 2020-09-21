前高雄市長韓國瑜。（資料照，黃世麒攝）

2022台北市長選舉，藍綠白將由誰出馬，已逐漸成為外界關注焦點，然而，前高雄市長韓國瑜卸任後，很少公開露面，但一舉一動仍受到注目，更有消息傳出他有意參選2022年台北市長。對此，資深韓粉潘恩西就分析五點，直言「我認為韓市長不可能去選台北市長」。

此，潘恩西在臉書貼文指出，「看到名嘴一直放話，說什麼『近韓人士』暗示韓市長想選台北市長，真是感覺有完沒完，這種放話不是名嘴自己臆測造謠，試圖製造藍軍內部的矛盾和分裂，再不然就是蹭韓的人自己抬轎過頭，而不是真正為市長著想的人。」

潘恩西認為韓市長不可能去選台北市長的理由有五點，第一，此時表態選五都市長，只會打亂藍軍原有的佈局，在地深耕的議員、立委也不會苟同這種「空降」會是多好的佈局；第二，台北市由蔣萬安出馬，幾乎穩操勝券，陳時中也難攖其鋒，陳時中必然因為美豬議題走下神壇；第三，有人說要韓選台北市長或桃園市長，來帶動2022九合一士氣，他覺得這種說法欠缺考慮，不切實際，韓市長沒有必要再受困議會，接受不理性的問政、跳樑小丑式的攻擊，這只會「惡性循環」，製造「囚徒困境」，韓市長沒必要再掉入這種陷阱。

另外，潘恩西認為，第四，、韓市長選不選五都有差嗎？對2024有任何幫助嗎？市長一任四年、連任就是八年，只要去選，甚至當選，2024等同絕緣；最後他分析，韓市長即便缺席2022，他仍然會是藍軍中最耀眼的星。

潘恩西也說，韓國瑜市長曾經承載著眾人的期盼，去競逐總統大選，也因此摔的很傷，他勢必需要更多的時間，去沉澱那些政治鬥爭帶給他和家人的傷痕，也需要支持者學會等待和忍耐，這是一種心智上的修煉，也是生命必經的挫折和成長的養分！

這篇分析文曝光後，也掀起不少網友討論，有人認為「他好我們就ok」、「再同意不過」、「說的好， 蹭韓的都可以閉嘴了」、「非常的認同」、「很讚，一切都聽韓市長決定」。

(中時新聞網)