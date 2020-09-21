突破楊金龍防線！熱錢不斷湧入台灣，新台兌美元匯率今(21)日以29.160元開出，貶0.8分，隨後由貶轉升，強漲1.94角，一度來到28.958元兌1美元，現暫報28.945元，新台幣再現28字頭。

新台幣成為今年以來最強勢亞幣之一，匯價上周五盤中一度來到29.088元，勁揚2.22角，改寫盤中波段高點紀錄，並距離央行總裁楊金龍上任以來的盤中最高價29.068元只剩一步之遙，創下2年半以來新高，市場認為本周將迎來28字頭，早盤新台幣匯價開盤走貶，隨後由貶轉升，強漲2角，直接突破楊金龍防線，更寫下2年半以來再現2字頭。

央行上周四(17日)召開第三季理監事會決議政策利率不調整，重貼現率連二季停在1.125％的歷史低點，央行總裁楊金龍強調，台灣新冠肺炎疫情控制良好，經濟成長表現佳，國內通膨展望溫和，明年產出缺口略呈負值，預期下半年經濟成長率進一步回溫。

央行也將今年GDP成長率上調至1.6％，主因疫情穩定帶動內需，加上半導體及資通與視訊產品外銷熱度不減，超越主計總處的1.56％預估，對明年疫情衝擊減緩、經濟成長動能轉強下，GDP上看3.28％。

至於為了避免新台幣升值壓力擴大，逼得央行密集在尾盤進場降溫熱錢推升台幣匯價，至於美國財政部半年一度的匯率報告仍未出爐，外界關注，台灣是否會被列入匯率操縱國觀察名單，楊金龍在17日，美國匯率報告有其用意，是否涉及匯率操縱，央行與美國財政部溝通管道暢通，可以針對問題坐下來談。

(中時新聞網)