衛福部長陳時中因防疫有功，使其聲量極高！未料，陳時中近日冒出許多「幹話」讓許多民眾大感失望。資深媒體人韋安斷言，陳時中如果真的選2022台北市長，將是民進黨的災難。

2022台北市長選舉，陳時中、國民黨立法委員蔣萬安、台北市副市長黃珊珊參選呼聲極高。陳時中日前被問及此事時，表示「沒想到那邊，光疫情就忙到霧煞煞，還有食安和健保問題，不知道這三支箭能否度得過」。

然而，陳時中日前接受專訪時，主持人謝金河談及小時候喜歡吃豬睪丸炸麻油，陳時中當時笑回，「難怪你現在腦筋很好，體力又讚」。這番言論引來不小風波，陳時中則稱功效是長輩說的「民俗講法」，至於是否失言，陳回應「那就是我的長輩失言？」美豬、牛風暴未來肯定愈演愈烈，陳時中是否能從危機中脫身，外界高度關注。

對此，韋安在臉書表示，陳時中想學柯文哲，但柯P的「白目」中，有著不「白目」的算計。不然不可能維持5、6年的聲量和高支持度。他斷言，陳時中若真的選2022台北市長，將是民進黨的災難。現在他小輸蔣萬安，再幾個月，羅智強也會追過他。

(中時新聞網)