全球正逐步走出新冠肺炎陰霾，台灣政府的振興措施亦有功效，國泰金控21日發布9月國民經濟信心調查，有84.9％的受訪者認為今年台灣經濟成長率可在1％以上，即鐵定「保一」，最多比率即28％是估年長1.5~1.75％；但對2021年的經濟風險，有48.5％的民眾擔心新冠肺炎疫情再次惡化。

預期2021年可能影響台股最大的黑天鵝或灰犀牛，有34.3％受訪者認為是全球財政與貨幣政策寬鬆程度，也就是各國持續放錢，台股就會維持多頭行情，但若緊縮、收錢，股市就會出現波動；也有23.8％受訪者覺得美國股市影響明年台股最深，兩者會連動；20.3％受訪者則是認為兩岸關係是明年台股最大變數。

主計總處估計2020年台灣經濟成長為1.56％，通貨膨脹率則為-0.19％，國泰金9月針對其集團客戶的電子問卷調查結果亦顯示，民眾對2020年台灣經濟成長率的平均預期值維持在1.4％，有近85％的受訪者認為經濟成長率會達1％以上，若要攀上2％，則只有2.2％的受訪者認有可能。

受訪者對2020年平均通膨預期值維持在0.4％ ，預期今年通貨膨脹率將低於1％的民眾維持在90％，但比8月的92％微降，國泰金分析，這是顯示疫情影響下民眾認為通膨緩和。

今年已過快3／4，展望2021年的台灣經濟成長率，國泰金調查有48.5％的受訪民眾認為若新冠肺炎疫情再次惡化，將成為衝擊明年經濟的最大因素，另有28.4％的受訪者擔心中美衝突進一步擴大，9.4％的民眾則憂慮供應鏈重組會提高成本，削弱企業獲利，僅1.4％的民眾認為其他新興市場動盪，會影響台灣2021年的經濟成長。

至於影響2021年台股走勢的可能因素，有34.3％受訪民眾認為全球財政與貨幣政策的寬鬆程度，是最主要原因，有23.8％受訪者選擇美國股市走勢最影響台股，另有20.3％民眾認為兩岸關係的穩定度最重要，有17％則看重台灣經濟成長及企業獲利，有3％認為是其他類別資產價格的走勢，1.6％覺得大陸股市會影響台股。

(工商 )