花旗集團和花旗基金會今天宣布，在2023年以前將於亞太地區進行3,500萬美元的慈善捐款，協助來自低收入家庭或資源不足社區的青年，提升經濟機會與就業能力。不僅如此，未來三年花旗也將為青年釋出6千個職缺以及6萬個職業技能培訓機會。

這一些承諾展現了花旗擴大推動「邁向成功之路 Pathways to Progress 計畫」的決心，幫助青年培養技能與信心，改善他們的就業和創業機會，並在迅速變化的經濟環境下對青年的生活和社區產生積極影響。

根據國際勞工組織（ILO）的統計數字，亞太地區有7億名15至24歲的青年，佔全世界青年人口的一半以上。 儘管青年約佔總工作人口的20％，但亞太地區失業人口中有半數都是青年。 新冠肺炎的流行和因此引發的經濟危機進一步惡化了青年失業的問題，預估至2020年底，有13個國家的青年失業率將出現大幅增長，在某些情況下，青年失業率甚至是2019年的兩倍。

花旗亞太區執行長Peter Babej表示，由於疫情影響，亞太地區正面臨青年失業危機，來自低收入家庭與資源不足社區的年輕人，失業問題尤為顯著。花旗進一步承諾擴大「邁向成功之路」計畫，透過協助並賦予青年技能與就業能力，將能解決青年失業的緊迫問題。青年是亞太地區疫情經濟復甦的關鍵，這項投資將幫助他們擴大經濟機會並支持亞太地區的包容性成長。

在就業和培訓部分，花旗將致力推動暑期實習計劃、全職的儲備主管計畫、校園合作方案，並持續透過花旗創投(Citi Ventures)與大學建立創新合作夥伴關係，推動CUPID計畫 (Citi® University Partnerships in Innovation ＆ Discovery (CUPID) Program)，為大學生提供金融技術的體驗式學習。預計未來三年，將在消費金融與企業金融領域提供6,000個工作機會和60,000個技能培訓機會。CUPID計劃邀請來自各領域的學生參與花旗銀行內一系列創新項目，在COVID-19疫情期間， 為了提供學生提供體驗銀行業務的機會，花旗亞太地區更領先市場推出虛擬實境的實習生體驗計劃，開放全球學生註冊，進行線上學習。

在台灣，聚焦關注台灣青年的培力計畫，花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻表示，花旗台灣串聯台灣在地社福團體，針對即將踏入社會的準社會新鮮人、大專生、高關懷青年等，推動全方位台灣青年培力，透過職涯探索、技能培訓、就業諮詢等方式，協助台灣青年培養創業思維、領導力、理財與專業職能，順利接軌就業市場。2016年以來，花旗台灣挹注超過新台幣4,000萬元，幫助超過1,000位16-24歲的台灣青年發揮專長，成功邁向職場。

未來更進一步將青年培力計畫向下紮根，在各大高中校園推動英語辯論教育，協助青少年強化英語溝通的軟實力及獨立思辨能力，構築國際視野，提升青年在全球化時代的就業競爭力。

(中時 )