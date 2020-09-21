亞洲小姐出身的女星葉玉卿，90年代為突破演藝成績而先後接拍露點寫真集、三級片，瞬間在兩岸三地報紅，火辣身材與一雙電人媚眼，讓她成為當代最具代表性的性感尤物，而她1996年嫁給美籍華裔百億富商胡兆明，生下1女2子，之後淡出演藝圈，專心照顧家庭，如今大女兒胡芷欣已經成年，洋派作風的她經常在IG曬辣照，近日分享比基尼look，讓人看了驚艷直呼她完全複製母親的女神基因。

葉玉卿自1996年嫁入豪門後，就跟著丈夫胡兆明移居美國，幾乎不在螢光幕前出現，直到2012年受曾志偉邀約接拍《2013我愛HK恭囍發財》，沒想到帶來負面影響，謠傳富尪經濟出問題所以她才復出拍戲，事後被澄清，直到先前傳出胡兆明申請破產重組，53歲的葉玉卿才又露面親自說明，所幸情況不嚴重，一家5口生活沒受到太大影響。

而從葉玉卿大女兒胡芷欣的IG也可看出，平時生活一切正常，照常跟朋友相聚玩樂，也大方分享好身材，最近她貼出在室內穿著三點式比基尼的辣照，短小的布料幾乎遮不住胡芷欣的好身材，而她的五官雖然跟媽媽不太像，但魅惑眼神倒是很有母親的風範，修長美腿、豐滿雙峰也超吸睛，被讚完美遺傳媽媽的優點，甚至不輸全盛時期的葉玉卿。

葉玉卿堪稱一脫成名，在90年代接演《情不自禁》、《我為卿狂》及《卿本佳人》等三級片，在電影裡盡情展現天使臉孔與F罩杯好身材，在民風還有些保守的年代，葉玉卿以艷星身份取得空前成功，還跨界唱片圈，同時逐漸「穿回衣服」展現實力演技，可謂成功轉型，曾被金馬獎、香港金像獎提名角逐影后。

(中時新聞網)