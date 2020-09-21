氣象局上午09:21發布國家級警報地震測試簡訊。(截自手機畫面)

921大地震今（21）日滿21周年，行政院將每年9月21日訂為「國家防災日」，中央氣象局上午9時21分透過「災防告警訊息服務（CBS）」在全台發布「地震速報測試」，提醒民眾演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」。氣象局10點並針對沿海鄉鎮市區發送「海嘯警報測試」。

不少網友今早都被警報嚇到，有人說「辦公室全部手機一起響很刺激」、「高鐵車上手機齊響」、「以為手機壞掉了」、「超級準時的響」；但也有沒收到警報的「國家級邊緣人」又哭了，感嘆「又被邊緣了」、「我是國家認證邊緣人...」、「持續邊緣中，沒有最邊，只有更邊」。

根據NCC表示，民國105年3月1日以後生產的手機，經過認證後應該都可以即時收到，沒收到訊息的可能受限於手機相關技術規範，應注意「警訊通知」和「緊急警報」有無開通。

根據氣象局發布的「災防告警訊息」，抗震保命三步驟為：趴下、掩護、穩住，如遇海嘯請立即往高處避難。

(中時新聞網)