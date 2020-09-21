全台約有9萬名透析（俗稱洗腎）病患，平均每5位死亡的透析病友中就有1位是因感染性疾病而死亡，可見多數病友卻缺乏積極預防感染的意識！根據統計，感染是透析病患入院治療最主要原因，在美國更有高達1/3的透析病友曾罹患肺炎感染；台灣腎臟醫學會理事長黃尚志醫師提醒，洗腎患者長期以透析方式濾出血液中代謝的廢物，透析治療後容易食慾不振、營養不良，在免疫力機能低落的情況下，易成為感染重症的高風險族群。

感冒或是免疫力降低 肺炎鏈球菌易侵入呼吸道、血液

肺炎位居國人十大死因第3位，108年肺炎死亡人數為15,185人，較107年肺炎死亡人數13,421人上升了13%，有逐年上升的趨勢。黃尚志表示，以肺炎鏈球菌為例，這種病菌常潛伏在人類鼻腔內，一旦感冒或是免疫力降低，肺炎鏈球菌會侵入呼吸道或血液中而引發肺炎，因此，除了提升免疫力及做好個人防護外，同時應積極透過疫苗接種，增加群體的免疫力。

透析病患感染肺炎鏈球菌 恐成致命威脅

慢性腎臟病病友罹患肺部感染時，為保留腎臟功能，治療時會有許多用藥限制，除避免腎毒性藥物外，更需依照腎功能調整藥品用量，病患可能因腎功能惡化而出現噁心、嘔吐、痙攣、頭痛的現象，治療痛苦指數極高。黃尚志說明，一般民眾感染肺炎鏈球菌只需給予7天抗生素治療，即可獲得控制，但透析病友重症機率高，所以除了產生嚴重併發症外，治療時間可能長達2週以上，出院後亦需密切注意後遺症的發生。

公費疫苗以年齡作為給付標準 透析患者仍需自費施打

研究指，出腎友若感染肺炎，其死亡率也會隨之增加；與無感染肺炎之腎友相比，半年後死亡率增加5倍，5年後其死亡率更增加2.1倍。財團法人腎臟病防治基金會執行長林裕峯醫師指出，除增加死亡率風險外，腎友的腎臟功能越差，因肺炎而住院的風險也會隨之增加；根據107年度全民健康保險醫療統計年報統計，台灣在肺炎的醫療支出高達136億元（以健保點值一點為一元計算），已對健保支出造成相當的負擔。

此外，疾管署雖建議慢性腎病變病友均要接種肺炎鏈球菌疫苗，且透析病患在開始接受透析前，也需要做疫苗接種狀態評估，建議施打B型肝炎、肺炎鏈球菌和流感等疫苗，但衛福部目前對肺炎鏈球菌疫苗僅公費補助75歲以上長者施打，屬於高風險族群的透析病友目前仍需以自費方式接種。

肺炎鏈球菌疫苗接種比率不到2成 接種疫苗降低肺炎感染風險

根據中華民國腹膜透析腎友協會調查，約6成透析病友未施打肺炎鏈球菌疫苗，有2成3的人搞不清楚自己到底有無施打過。林裕峯建議，透析病友每週透析、回診時，可以主動詢問醫師、護理師肺炎鏈球菌接種意見，並落實透析前疫苗接種狀態評估，提升流感及肺炎鏈球菌疫苗的接種率，增強群體免疫力，讓透析患者能確實降低感染肺炎的風險。

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(中時新聞網)